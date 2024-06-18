Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода
Фото: МГ «Объектив»
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 июня.
«Во второй половине дня 18 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: град, гроза, погода, синоптики, харьковщина, шквал;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 июня.".