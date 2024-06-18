Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 июня.

«Во второй половине дня 18 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.