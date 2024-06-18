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Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода

Погода 14:42   18.06.2024
Виктория Яковенко
Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 июня.

«Во второй половине дня 18 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 июня.".