Live
  • Вт 18.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.54

Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода

Погода 14:42   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 червня.

«У другій половині дня 18 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Читайте також: Сьогодні 18 червня: яке свято та день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода
Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода
18.06.2024, 14:42
Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)
Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)
18.06.2024, 14:18
РФ закидає Харківщину КАБами і продовжує атакувати поблизу Вовчанська – ГШ
РФ закидає Харківщину КАБами і продовжує атакувати поблизу Вовчанська – ГШ
18.06.2024, 13:38
47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото)
47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото)
18.06.2024, 13:14
Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки
Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки
18.06.2024, 10:37
Росіяни спробують повторити наступ на Борову на Харківщині – Deep State
Росіяни спробують повторити наступ на Борову на Харківщині – Deep State
18.06.2024, 12:41

Новини за темою:

15:38
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
12:09
Гроза, шквал та град: стихія може розгулятися на Харківщині 12 червня
20:55
Стихія розгуляється в Харкові та області – прогноз погоди на 5 червня
15:54
Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності
08:39
Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції

Ви читали новину: «Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 червня.".