Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 червня.
«У другій половині дня 18 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 червня.".