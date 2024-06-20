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Территорию заказника на Харьковщине громада отдала в частную собственность

Общество 10:13   20.06.2024
Оксана Горун
Территорию заказника на Харьковщине громада отдала в частную собственность Фото: Владимир Прилипко

Участок площадью 0,6 га на территории заказника местного значения «Ефремовский» местные депутаты передали «для ведения личного крестьянского хозяйства». Прокуратура обжаловала это решение в суде.

«В 2019 году на основании решения Алексеевской территориальной громады Лозовского района в частную собственность передан участок площадью 0,6 га, расположенный на территории заказника, для ведения личного крестьянского хозяйства. Стоимость указанных земель составляет более 8 млн гривен», — сообщила фабулу событий пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Там подчеркнули: по закону, земли заказников передавать в частную собственность нельзя. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

«Первомайский горрайонный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и обязал ответчика вернуть указанный участок. Проведена регистрация прав на эти земли за Алексеевским сельским советом», — отметили прокуроры.

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Кроме того, чтобы защитить заказник от посягательств «собственников», в суд подали еще один иск — на сей раз уже касающийся участка площадью 1,1 га (на 11,6 млн грн). Его также передали частнику как земельный участок сельскохозяйственного назначения. Сейчас суд рассматривает дело.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок площадью 0,6 га на территории заказника местного значения «Ефремовский» местные депутаты передали «для ведения личного крестьянского хозяйства». Прокуратура обжаловала это решение в суде".