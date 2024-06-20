Територію заказника на Харківщині громада віддала у приватну власність

Ділянку площею 0,6 га на території заказника місцевого значення “Єфремівський” місцеві депутати передали “для особистого селянського господарства”. Прокуратура оскаржила це рішення в суді.

“У 2019 році на підставі рішення Олексіївської територіальної громади Лозівського району в приватну власність передано ділянку площею 0,6 га, розташовану на території заказника, для ведення особистого селянського господарства. Вартість зазначених земель складає понад 8 млн гривень”, – повідомила фабулу подій пресслужба Харківської обласної прокуратури

Там наголосили: згідно із законом, землі заказників передавати у приватну власність не можна. Тому прокуратура звернулася до суду.

“Первомайський міськрайонний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та зобов’язав відповідача повернути вказану ділянку. Наразі проведено реєстрацію прав на ці землі за Олексіївською сільською радою”, – зазначили прокурори.

Крім того, щоб захистити заказник від посягань “власників”, до суду подали ще один позов – цього разу щодо ділянки площею 1,1 га (на 11,6 млн грн). Її також передали приватнику як земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Наразі суд розглядає справу.