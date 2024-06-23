На Купянском направлении — напряженная ситуация — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на Купянском направлении произошло уже девять боевых столкновений.

«На Купянском направлении ситуация напряженная — в настоящее время есть девять боевых столкновений неподалеку от пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях возле Синьковки и Стельмаховки еще продолжаются», — проинформировал Генштаб в сводке на 19:00 23 июня.

Подтвержденные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях на сейчас — 167 человек убитыми и ранеными. Несколько россиян попали в плен.

«Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены», — отметили в ГШ.