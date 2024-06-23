На Купянском направлении — напряженная ситуация — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на Купянском направлении произошло уже девять боевых столкновений.
«На Купянском направлении ситуация напряженная — в настоящее время есть девять боевых столкновений неподалеку от пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях возле Синьковки и Стельмаховки еще продолжаются», — проинформировал Генштаб в сводке на 19:00 23 июня.
Подтвержденные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях на сейчас — 167 человек убитыми и ранеными. Несколько россиян попали в плен.
«Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены», — отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 19:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на Купянском направлении произошло уже девять боевых столкновений".