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На Купянском направлении — напряженная ситуация — Генштаб

Происшествия 19:33   23.06.2024
Оксана Горун
На Купянском направлении — напряженная ситуация — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на Купянском направлении произошло уже девять боевых столкновений.

«На Купянском направлении ситуация напряженная — в настоящее время есть девять боевых столкновений неподалеку от пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях возле Синьковки и Стельмаховки еще продолжаются», — проинформировал Генштаб в сводке на 19:00 23 июня.

Подтвержденные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях на сейчас — 167 человек убитыми и ранеными. Несколько россиян попали в плен.

«Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены», — отметили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на Купянском направлении произошло уже девять боевых столкновений".