На Купянском направлении идут 5 атак, Харьковское забрасывают КАБами — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводках на 16:00 и 13:00 проинформировал об активности российских захватчиков на Харьковщине.
«На Купянском направлении российские оккупанты уже восемь раз атаковали наши оборонные рубежи. Пять из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Берестовое и Степная Новоселовка. Украинские воины эффективно уничтожают захватчиков. Вражеские потери уточняются», — сообщили в Генштабе по состоянию на 16:00.
По состоянию на 13:00 ГШ информировал о четырех атаках на Харьковском направлении. Все были в районе Волчанска.
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«Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отражены. Еще два – продолжаются. Очень активна авиация оккупантов, со стороны Белгорода (рф) российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последних захватчики сбросили 23 управляемых авиабомбы», — отметили в Генштабе.
Уже после этого сообщения армия РФ сбросила еще серию авиабомб — на Харьков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, война, генштаб, кабы, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводках на 16:00 и 13:00 проинформировал об активности российских захватчиков на Харьковщине".