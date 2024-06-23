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На Купянском направлении идут 5 атак, Харьковское забрасывают КАБами — Генштаб

Происшествия 16:48   23.06.2024
Оксана Горун
На Купянском направлении идут 5 атак, Харьковское забрасывают КАБами — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводках на 16:00 и 13:00 проинформировал об активности российских захватчиков на Харьковщине.

«На Купянском направлении российские оккупанты уже восемь раз атаковали наши оборонные рубежи. Пять из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Берестовое и Степная Новоселовка. Украинские воины эффективно уничтожают захватчиков. Вражеские потери уточняются», — сообщили в Генштабе по состоянию на 16:00.

По состоянию на 13:00 ГШ информировал о четырех атаках на Харьковском направлении. Все были в районе Волчанска.

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«Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отражены. Еще два – продолжаются. Очень активна авиация оккупантов, со стороны Белгорода (рф) российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последних захватчики сбросили 23 управляемых авиабомбы», — отметили в Генштабе.

Уже после этого сообщения армия РФ сбросила еще серию авиабомб — на Харьков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводках на 16:00 и 13:00 проинформировал об активности российских захватчиков на Харьковщине".