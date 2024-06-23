На Куп’янському напрямку йдуть 5 атак, Харківський закидають КАБами – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведеннях на 16:00 та 13:00 поінформував про активність російських загарбників на Харківщині.
“На Куп’янському напрямку російські окупанти вже вісім разів атакували наші оборонні рубежі. П’ять з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Берестове та Степова Новоселівка. Українські воїни ефективно нищать загарбників. Ворожі втрати уточнюються”, – повідомили в Генштабі станом на 16:00.
Станом на 13:00 ГШ інформував про чотири атаки на Харківському напрямку. Усі були в районі Вовчанська.
Читайте також: Біля кордону з Харківщиною в РФ знищили пункт управління полку окупантів
“Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються. Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (рф) російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби”, – зазначили в Генштабі.
Вже після цього повідомлення армія РФ скинула ще серію авіабомб – на Харків.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, війна, генштаб, кабы, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку йдуть 5 атак, Харківський закидають КАБами – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведеннях на 16:00 та 13:00 поінформував про активність російських загарбників на Харківщині".