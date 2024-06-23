На Куп’янському напрямку йдуть 5 атак, Харківський закидають КАБами – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведеннях на 16:00 та 13:00 поінформував про активність російських загарбників на Харківщині.

“На Куп’янському напрямку російські окупанти вже вісім разів атакували наші оборонні рубежі. П’ять з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Берестове та Степова Новоселівка. Українські воїни ефективно нищать загарбників. Ворожі втрати уточнюються”, – повідомили в Генштабі станом на 16:00.

Станом на 13:00 ГШ інформував про чотири атаки на Харківському напрямку. Усі були в районі Вовчанська.

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“Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються. Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (рф) російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби”, – зазначили в Генштабі.

Вже після цього повідомлення армія РФ скинула ще серію авіабомб – на Харків.