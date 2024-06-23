Головні новини Харкова 23 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:38
Під ранок у Харкові дали відбій тривоги, що тривала майже добу
Усю ніч у Харкові була актуальна повітряна тривога, яку оголосили ще о 07:23 22 червня. Відбій дали о 04:10 ранку (для всієї області, окрім Вовчанської та Липецької громад). При цьому о 05:30 Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски керованих авіабомб ворожою авіацією.
Причиною тривоги упродовж ночі також була ворожа тактична авіація, яка закидала регіон бомбами протягом доби. По інших регіонах України вранці росіяни запустили крилаті ракети “Калібр”. За повідомленнями ПС ЗСУ, ракети пролетіли центр країни та рухалися у бік Київської та Хмельницької областей. Київська ОВА інформувала про роботу ППО в області – без подробиць про результати та можливі наслідки. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук поінформував, що в небі України збили два “Калібри” – над Київською областю.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".