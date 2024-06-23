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Главные новости Харькова 23 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:38   23.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 23 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:38

Под утро в Харькове дали отбой тревоги, длившейся почти сутки

Всю ночь в Харькове была актуальна воздушная тревога, которую объявили еще в 07:23 22 июня. Отбой дали в 04:10 утра (для всей области, кроме Волчанской и Липецкой громад). При этом в 05:30 Воздушные силы ВСУ информировали о пусках управляемых авиабомб вражеской авиацией.

Причиной тревоги в течение ночи также была вражеская тактическая авиация, которая забрасывала регион бомбами в течение суток. По другим регионам Украины утром россияне запустили крылатые ракеты «Калибр». По сообщениям ВС ВСУ, ракеты пролетели центр страны и двигались в сторону Киевской и Хмельницкой областей. Киевская ОВА информировала о работе ПВО в области — без подробностей о результатах и возможных последствиях. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук проинформировал, что в небе Украины сбили два «Калибра» — над Киевской областью.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 07:38;

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