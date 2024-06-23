Главные новости Харькова 23 июня: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:38
Под утро в Харькове дали отбой тревоги, длившейся почти сутки
Всю ночь в Харькове была актуальна воздушная тревога, которую объявили еще в 07:23 22 июня. Отбой дали в 04:10 утра (для всей области, кроме Волчанской и Липецкой громад). При этом в 05:30 Воздушные силы ВСУ информировали о пусках управляемых авиабомб вражеской авиацией.
Причиной тревоги в течение ночи также была вражеская тактическая авиация, которая забрасывала регион бомбами в течение суток. По другим регионам Украины утром россияне запустили крылатые ракеты «Калибр». По сообщениям ВС ВСУ, ракеты пролетели центр страны и двигались в сторону Киевской и Хмельницкой областей. Киевская ОВА информировала о работе ПВО в области — без подробностей о результатах и возможных последствиях. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук проинформировал, что в небе Украины сбили два «Калибра» — над Киевской областью.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".