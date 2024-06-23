После ударов по Харькову в больницах 41 человек — ХОВА

В больницах остается 41 пострадавший от вчерашних российских ударов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них – трое детей. Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы. Состояние детей 12 и 13 лет – среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно», — проинформировал Синегубов.

Он отметил, что данные о пострадавших — не окончательные. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

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