Після ударів по Харкову в лікарнях 41 особа – ХОВА

У лікарнях залишається 41 постраждалий від вчорашніх російських ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них – троє дітей. Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно“, – поінформував Синєгубов.

Він зазначив, що дані про постраждалих – не остаточні. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.