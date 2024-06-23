Після ударів по Харкову в лікарнях 41 особа – ХОВА
У лікарнях залишається 41 постраждалий від вчорашніх російських ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них – троє дітей. Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно“, – поінформував Синєгубов.
Він зазначив, що дані про постраждалих – не остаточні. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях залишається 41 постраждалий від вчорашніх російських ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".