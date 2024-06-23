У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов
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Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка РФ в Нехотеевке Белгородской области.
«Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», — сообщил утром 23 июня Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка РФ в Нехотеевке Белгородской области".