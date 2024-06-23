У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов

Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка РФ в Нехотеевке Белгородской области.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», — сообщил утром 23 июня Генштаб ВСУ.