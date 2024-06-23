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У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов

Мир 10:20   23.06.2024
Оксана Горун
У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов Иллюстрация: GoogleMaps

Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка РФ в Нехотеевке Белгородской области.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», — сообщил утром 23 июня Генштаб ВСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка РФ в Нехотеевке Белгородской области".