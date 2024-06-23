Біля кордону з Харківщиною в РФ знищили пункт управління полку окупантів
Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по пункту управління мотострілецького полку РФ у Нехотіївці Бєлгородської області.
“Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка бєлгородської області (рф). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена”, – повідомив вранці 23 червня Генштаб ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по пункту управління мотострілецького полку РФ у Нехотіївці Бєлгородської області".