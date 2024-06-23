Уже трижды атаковали россияне сегодня на Харьковском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 23 июня сообщил об атаках армии РФ на Волчанск и Стельмаховку на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две – отражены, одна – на это время еще продолжается. Ситуация контролируемая. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи», — проинформировали в Генштабе.

По данным сводки, за сутки армия РФ потеряла на Харьковском направлении 82 оккупанта — убитыми и ранеными.

«Кроме того, наши воины уничтожили две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден танк, три пушки и три автомобиля захватчиков. Поражены 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами», — перечислили в ГШ.

На Купянском направлении с начала суток Силы обороны отбивают три атаки — все в районе Стельмаховки.