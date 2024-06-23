Уже тричі атакували росіяни сьогодні на Харківському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 23 червня повідомив про атаки армії РФ на Вовчанськ та Стельмахівку на Куп’янському напрямку.

“На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська. Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі”, – поінформували в Генштабі.

За даними зведення, за добу армія РФ втратила на Харківському напрямку 82 окупанти – убитими та пораненими.

“Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджені танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражені 44 ворожі укриття з особовим складом і два склади з боєприпасами”, – перерахували в ГШ.

На Куп’янському напрямку з початку доби Сили оборони відбивають три атаки – усі в районі Стельмахівки.