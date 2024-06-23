Уже тричі атакували росіяни сьогодні на Харківському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 23 червня повідомив про атаки армії РФ на Вовчанськ та Стельмахівку на Куп’янському напрямку.
“На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська. Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі”, – поінформували в Генштабі.
За даними зведення, за добу армія РФ втратила на Харківському напрямку 82 окупанти – убитими та пораненими.
“Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджені танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражені 44 ворожі укриття з особовим складом і два склади з боєприпасами”, – перерахували в ГШ.
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На Куп’янському напрямку з початку доби Сили оборони відбивають три атаки – усі в районі Стельмахівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 11:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 23 червня повідомив про атаки армії РФ на Вовчанськ та Стельмахівку на Куп’янському напрямку".