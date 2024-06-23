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На Куп’янському напрямку – напружена ситуація – Генштаб

Події 19:33   23.06.2024
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку – напружена ситуація – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку доби на Куп’янському напрямку сталося вже дев’ять бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ситуація напружена – на цей час маємо дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються”, – поінформував Генштаб у зведенні на 19:00 23 червня.

Підтверджені втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках наразі – 167 осіб убитими та пораненими. Декілька росіян потрапили в полон.

“Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено”, — зазначили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку доби на Куп’янському напрямку сталося вже дев’ять бойових зіткнень".