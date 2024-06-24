ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июня проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области. Радикальных изменений не произошло, но у Сил обороны есть некоторые успехи — в первую очередь, в точной стрельбе.

«Украинские военные нанесли удар по командному пункту российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. 23 июня Генштаб Украины сообщил, что подразделения ВВС Украины и другие украинские подразделения нанесли удар в неустановленную дату (вероятно, недавно) и вызвали вторичные взрывы на объекте. Украинские военные корреспонденты поделились кадрами удара 23 июня. Нехотеевка находится непосредственно на российско-украинской границе, примерно в 15 километрах от нынешней линии фронта войск на севере Харьковской области, поэтому этот командный пункт, вероятно, в той или иной роли участвовал в наблюдении за текущими российскими наступательными операциями к северу от Харькова», — прокомментировали в ISW.

Аналитики отметили, что 23 июня Силы обороны Украины контратаковали на севере и северо-востоке от Харькова. Российские источники сообщали об украинских атаках в районе Глубокого и в пределах Волчанска. Генштаб ВСУ — о боях внутри Волчанска и российских многочисленных ударах КАБами по Липцам. Российские войска тем временем пытались наступать на Купянском направлении и, по оценке Института изучения войны, «не добились подтвержденных успехов».