Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине

Происшествия 07:30   24.06.2024
Оксана Горун
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июня проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области. Радикальных изменений не произошло, но у Сил обороны есть некоторые успехи — в первую очередь, в точной стрельбе.

«Украинские военные нанесли удар по командному пункту российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. 23 июня Генштаб Украины сообщил, что подразделения ВВС Украины и другие украинские подразделения нанесли удар в неустановленную дату (вероятно, недавно) и вызвали вторичные взрывы на объекте. Украинские военные корреспонденты поделились кадрами удара 23 июня. Нехотеевка находится непосредственно на российско-украинской границе, примерно в 15 километрах от нынешней линии фронта войск на севере Харьковской области, поэтому этот командный пункт, вероятно, в той или иной роли участвовал в наблюдении за текущими российскими наступательными операциями к северу от Харькова», — прокомментировали в ISW.

Читайте также: ВС РФ могут начать вторую волну наступления на Харьковщине — Коваленко

Аналитики отметили, что 23 июня Силы обороны Украины контратаковали на севере и северо-востоке от Харькова. Российские источники сообщали об украинских атаках в районе Глубокого и в пределах Волчанска. Генштаб ВСУ — о боях внутри Волчанска и российских многочисленных ударах КАБами по Липцам. Российские войска тем временем пытались наступать на Купянском направлении и, по оценке Института изучения войны, «не добились подтвержденных успехов».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
24.06.2024, 08:14
Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, разрушения
Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, разрушения
24.06.2024, 08:05
Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории
24.06.2024, 06:00
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»
«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»
24.06.2024, 08:29

Новости по теме:

07:57
ISW: российские силы резко снизили темп наступления на Харьковщине
11:59
Поражение РФ в Украине не угрожает суверенитету РФ, но угрожает режиму — ISW
07:18
ISW: украинские войска продвинулись в районе Волчанска и самом городе
07:49
ISW: украинские силы отбили часть территории под Волчанском на Харьковщине
07:27
ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине

Вы читали новость: «ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июня проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области. Радикальных изменений не произошло, но у Сил обороны есть некоторые успехи — в первую очередь, в точной стрельбе".