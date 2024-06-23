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ВС РФ могут начать вторую волну наступления на Харьковщине — Коваленко

Происшествия 22:10   23.06.2024
Оксана Горун
ВС РФ могут начать вторую волну наступления на Харьковщине — Коваленко Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что ВС РФ перебросили на Харьковское направление силы с Юга и Востока Украины и провели перегруппировку.

«Россияне усиливают (группировку в Белгородской области — Ред.) тем, что у них есть в наличии в зоне боевых действий, а не чем-то новым. При этом они провели также перегруппировку. Скажем так, каких-то новых достижений у них по этой локации нет. Положение их только усугубляется. После проведенной перегруппировки я не исключаю того, что российские оккупанты могут начать вторую волну наступательных действий именно в этой локации, на Харьковщине, на Волчанск и Липцы, — сказал Коваленко в обзоре 23 июня на Oboz.ua. — Тем более, мы видим, как активно они начали использовать ФАБ-3000 М-54 – корректируемые авиационные бомбы — именно по Липцам. Не столько по Волчанску, который почти полностью разрушен, а именно по району Липцев. Поэтому я не исключаю, что это может быть равновесное наступление второй волны как на Липцы, так и на Волчанск, без акцента на какой-то отдельный населенный пункт – именно 50 на 50. Но опять же это не говорит, что их намерения будут реализованы».

Видео: Oboz.ua

Он напомнил то, о чем сообщал ранее: за прошедшие недели россияне усилили свои подразделения в Белгородской области. Туда перебросили подразделения: 810-й отдельной бригады морской пехоты из состава ГВ «Днепр» (ранее эти морпехи пытались выбить ВСУ из с. Крынки); 61-й отдельной бригады морской пехоты из ГВ «Днепр» (которая безуспешно пыталась вернуть контроль над островом Нестрига);  155-й отдельной бригады морской пехоты с Кураховского направления («прославленной» двумя проваленными наступлениями на Угледар), а также 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (воевала в районе Ивановского, Клещеевки и Андреевки). Коваленко подчеркнул: никаких новых сил россияне на Белгородщину не присылают, а перераспределяют те, которые уже и так воюют в Украине.

Читайте также: ISW: российские силы резко снизили темп наступления на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 22:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что ВС РФ перебросили на Харьковское направление силы с Юга и Востока Украины и провели перегруппировку".