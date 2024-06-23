ЗС РФ можуть розпочати другу хвилю наступу на Харківщині – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначив, що ЗС РФ перекинули на Харківський напрямок сили з Півдня та Сходу України та провели перегрупування.

“Росіяни посилюють (угруповання в Бєлгородській області – Ред.) тим, що в них є у наявності в зоні бойових дій, а не чимось новим. При цьому вони провели також перегрупування. Скажімо так, якихось нових здобутків вони по цій локації не мають. Становище їхнє тільки погіршується. Після проведеного перегрупування я не виключаю того, що російські окупанти можуть розпочати другу хвилю наступальних дій саме в цій локації, на Харківщині, на Вовчанськ та на Липці, – сказав Коваленко в огляді 23 червня на Oboz.ua. – Тим більше ми бачимо, як активно вони почали використовувати ФАБ-3000 М-54 – кориговані авіаційні бомби – саме по Липцях. Не стільки по Вовчанську, який майже повністю зруйнований, а саме по району Липців. Тому я не виключаю, що це може бути рівновісний наступ другої хвилі як на Липці, так і на Вовчанськ, без акценту на якийсь окремий населений пункт – саме 50 на 50. Але, знову ж таки, це не говорить, що їхні наміри будуть реалізовані”.

Відео: Oboz.ua

Він нагадав про те, про що повідомляв раніше: за минулі тижні росіяни посилили свої підрозділи в Бєлгородській області. Туди перекинули підрозділи: 810-ї окремої бригади морської піхоти зі складу ГВ “Дніпро” (раніше ці морпіхи намагалися вибити ЗСУ з с. Кринки); 61-ї окремої бригади морської піхоти з ГВ “Дніпро” (яка марно намагалася повернути контроль над островом Нестрига); 155-ї окремої бригади морської піхоти з Курахівського напрямку (“уславленої” двома проваленими наступами на Вугледар), а також 83-ї окремої десантно-штурмової бригади (воювала в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки). Коваленко наголосив: жодних нових сил росіяни на Бєлгородщину не надсилають, а перерозподіляють ті, які вже й так воюють в Україні.