ISW: ЗСУ вдарили по командному пункту в РФ і контратакували на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 червня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області. Радикальних змін не відбулося, але у Сил оборони є деякі успіхи – насамперед у точній стрільбі.

“Українські військові завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. 23 червня Генштаб України повідомив, що підрозділи ВПС України та інші українські підрозділи завдали удару в невстановлену дату (ймовірно, нещодавно) та викликали вторинні вибухи на об’єкті. Українські воєнні кореспонденти поділились кадрами 23 червня. Нехотіївка знаходиться безпосередньо на російсько-українському кордоні, приблизно за 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту військ на півночі Харківської області, тому цей командний пункт, ймовірно, у тій чи іншій ролі брав участь у спостереженні за поточними російськими наступальними операціями на північ від Харкова”, – прокоментували в ISW.

Аналітики зазначили, що 23 червня Сили оборони України контратакували на півночі та північному сході від Харкова. Російські джерела повідомляли про українські атаки в районі Глибокого та в межах Вовчанська. Генштаб ЗСУ – про бої всередині Вовчанська та російські численні удари КАБами по Липцях. Російські війська тим часом намагалися наступати на Куп’янському напрямку та, за оцінкою Інституту вивчення війни, “не досягли підтверджених успіхів”.