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ISW: ЗСУ вдарили по командному пункту в РФ і контратакували на Харківщині

Події 07:30   24.06.2024
Оксана Горун
ISW: ЗСУ вдарили по командному пункту в РФ і контратакували на Харківщині Ілюстрація: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 червня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області. Радикальних змін не відбулося, але у Сил оборони є деякі успіхи – насамперед у точній стрільбі.

“Українські військові завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. 23 червня Генштаб України повідомив, що підрозділи ВПС України та інші українські підрозділи завдали удару в невстановлену дату (ймовірно, нещодавно) та викликали вторинні вибухи на об’єкті. Українські воєнні кореспонденти поділились кадрами 23 червня. Нехотіївка знаходиться безпосередньо на російсько-українському кордоні, приблизно за 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту військ на півночі Харківської області, тому цей командний пункт, ймовірно, у тій чи іншій ролі брав участь у спостереженні за поточними російськими наступальними операціями на північ від Харкова”, – прокоментували в ISW.

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Аналітики зазначили, що 23 червня Сили оборони України контратакували на півночі та північному сході від Харкова. Російські джерела повідомляли про українські атаки в районі Глибокого та в межах Вовчанська. Генштаб ЗСУ – про бої всередині Вовчанська та російські численні удари КАБами по Липцях. Російські війська тим часом намагалися наступати на Куп’янському напрямку та, за оцінкою Інституту вивчення війни, “не досягли підтверджених успіхів”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 07:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 червня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області. Радикальних змін не відбулося, але у Сил оборони є деякі успіхи – насамперед у точній стрільбі".