Терехов написал письмо Генсеку ООН: мэр призвал защитить Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с призывом защитить город и область от ударов РФ.

Как сообщает Харьковский горсовет, мэр отметил, что из-за вражеских обстрелов всестороннее развитие научного и творческого потенциала харьковчан становится невозможным. А одна из главных целей ООН – обеспечение справедливого качественного образования.

«Харьков на протяжении последнего столетия известен в мире как город студентов, молодежи и творческой интеллигенции с большим количеством образовательных и научных заведений. Однако после начала полномасштабной войны в городе полностью или частично разрушены 796 образовательных объектов, 271 заведение культуры, 52 заведения спорта, 34 парка и площади. Воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения продолжалась более 172 дней подряд, 16 часов в сутки. Наши дети вынуждены учиться в подземных школах. Ракетным ударом российских войск была разрушена типография, на которой печатались учебники для украинских школ», — подчеркнул Терехов.

Терехов от имени всех жителей города призвал ООН и ЮНЕСКО задействовать все возможные механизмы для прекращения уничтожения мирного населения и гражданской инфраструктуры Харькова, добавили в мэрии.

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