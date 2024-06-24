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Терехов написав листа Генсеку ООН: мер закликав захистити Харків

Суспільство 14:51   24.06.2024
Вікторія Яковенко
Терехов написав листа Генсеку ООН: мер закликав захистити Харків

Мер Харкова Ігор Терехов написав листа Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом захистити місто та область від ударів РФ.

Як повідомляє Харківська міськрада, мер зазначив, що через ворожі обстріли всебічний розвиток наукового й творчого потенціалу харків’ян унеможливлюється. А одна із головних цілей ООН – забезпечення справедливої якісної освіти.

«Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала понад 172 дня поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня, на якій друкувалися підручники для українських шкіл», – підкреслив Терехов.

Тож, Терехов від імені всіх жителів міста закликав ООН і ЮНЕСКО залучити всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова, додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов написав листа Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом захистити місто та область від ударів РФ. Как сообщает Харьковский горсовет, мэр отметил, что из-за вражеских обстрелов всестороннее развитие научного и творческого потенциала харьковчан становится невозможным. А одна из главных целей ООН – обеспечение справедливого качественного образования. «Харьков на протяжении последнего столетия известен в мире как город студентов, молодежи и творческой интеллигенции с большим количеством образовательных и научных заведений. Однако после начала полномасштабной войны в городе полностью или частично разрушены 796 образовательных объектов, 271 заведение культуры, 52 заведения спорта, 34 парка и площади. Воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения продолжалась более 172 дней подряд, 16 часов в сутки. Наши дети вынуждены учиться в подземных школах. Ракетным ударом российских войск была разрушена типография, на которой печатались учебники для украинских школ», – подчеркнул Терехов. Терехов от имени всех жителей города призвал ООН и ЮНЕСКО задействовать все возможные механизмы для прекращения уничтожения мирного населения и гражданской инфраструктуры Харькова, добавили в мэрии.".