Терехов написав листа Генсеку ООН: мер закликав захистити Харків

Мер Харкова Ігор Терехов написав листа Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом захистити місто та область від ударів РФ.

Як повідомляє Харківська міськрада, мер зазначив, що через ворожі обстріли всебічний розвиток наукового й творчого потенціалу харків’ян унеможливлюється. А одна із головних цілей ООН – забезпечення справедливої якісної освіти.

«Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала понад 172 дня поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня, на якій друкувалися підручники для українських шкіл», – підкреслив Терехов.

Тож, Терехов від імені всіх жителів міста закликав ООН і ЮНЕСКО залучити всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова, додали в мерії.

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