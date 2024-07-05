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Выпускники Харькова получили 175 200-бальных оценок на НМТ: лучшие школы

Общество 10:35   05.07.2024
Оксана Горун
Выпускники Харькова получили 175 200-бальных оценок на НМТ: лучшие школы

153 выпускника школ Харькова показали максимальный результат в различных тестах на НМТ, но четыре 200-бальных оценки не получил ни один из них. 

«153 выпускника общеобразовательных учебных заведений г. Харькова получили 175 оценок по 200 баллов, что составляет 87% от области. Особо отличились бывшие ученики Харьковского физико-математического лицея №27 (11 оценок), частного УВК «Авторская школа Бойко» (10 оценок), Харьковских лицеев №12 (9 оценок), №144 (7 оценок), №45 (6 оценок), №119 (6 оценок), №6 (6 оценок), №47 (5 оценок), №114 (5 оценок), №161 «Импульс» (5 оценок)», — сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По две 200-балльные оценки получили три ученика лицея №12 и по одному выпускнику лицеев и школ №3, №27, №45, №47, №132, №140, №144, №153, №161 «Импульс», №164, №173, Аэрокосмического лицея на базе НАУ «ХАИ», Красноградского лицея №3.

По три 200-бальные оценки у выпускников Харьковских лицеев №6, №119 и «Авторской школы Бойко».

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Сидоренко отметил, что в целом 200-бальников на Харьковщине выпустили 89 школ. В регионе вместе с областным центром — 198 200-бальных оценок (их получили 175 выпускников). В области отличились лицеи Краснограда (200-бальники есть среди выпускников лицеев №2 и №3), Песочина (Песочинский лицей и лицей «Мобиль»), а также поселка Слобожанское (лицеев №1 и №2).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "153 выпускника школ Харькова показали максимальный результат в различных тестах на НМТ, но четыре 200-бальных оценки не получил ни один из них".