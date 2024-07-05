Випускники Харкова отримали 175 200-бальних оцінок на НМТ: найкращі школи

153 випускники шкіл Харкова показали максимальний результат у різних тестах на НМТ, але чотири 200-бальні оцінки не здобув жоден з них.

“153 випускники загальноосвітніх навчальних закладів м. Харків отримали 175 оцінок по 200 балів, що складає 87% від області. Особливо відзначилися колишні учні Харківського фізико-математичного ліцею №27 (11 оцінок), приватного НВК “Авторська школа Бойка” (10 оцінок), Харківських ліцеїв №12 (9 оцінок), №144 (7 оцінок), №45 (6 оцінок), №119 (6 оцінок), №6 (6 оцінок), №47 (5 оцінок), №114 (5 оцінок), №161 “Імпульс” (5 оцінок)“, – повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

По дві 200-бальні оцінки отримали три учні ліцею №12 та по одному випускнику ліцеїв та шкіл №3, №27, №45, №47, №132, №140, №144, №153, №161 “Імпульс”, № 164, №173, аерокосмічного ліцею на базі НАУ “ХАІ”, Красноградського ліцею №3.

По три 200-бальні оцінки у випускників Харківських ліцеїв №6, №119 та “Авторської школи Бойка”.

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Сидоренко зазначив, що загалом 200-бальників на Харківщині випустили 89 шкіл. У регіоні разом з обласним центром – 198 200-бальних оцінок (їх отримали 175 випускників). В області відзначилися ліцеї Краснограда (200-бальники є серед випускників ліцеїв №2 та №3), Пісочина (Пісочинський ліцей та ліцей “Мобіль”), а також селища Слобожанське (ліцеїв №1 та №2).