В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів

Загалом по 200 балів у різних тестах набрали три тисячі учасників НМТ.

Такі дані повідомила в етері нацмарафону директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її оцінкою, радикального погіршення якості знань українських випускників через умови воєнного часу не сталося. Відсоток тих, хто не здав один із тестів НМТ, такий самий, яким був на ЗНО довоєнних часів – 8% вступників.

“У нас майже 3000 тих, хто отримав 200-бальний результат. Але є семеро людей (і це мені здається взагалі фантастикою), які склали всі чотири тести на 200 балів”, – сказала Вакуленко.

Окрім школярів, які перебувають в Україні, НМТ складали й випускники, які тимчасово навчаються за кордоном. Тестування для них організували у 32 країнах. За оцінками УЦОЯО, суттєвої різниці в результатах у “закордонних українців” немає.