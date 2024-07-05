В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів
Загалом по 200 балів у різних тестах набрали три тисячі учасників НМТ.
Такі дані повідомила в етері нацмарафону директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її оцінкою, радикального погіршення якості знань українських випускників через умови воєнного часу не сталося. Відсоток тих, хто не здав один із тестів НМТ, такий самий, яким був на ЗНО довоєнних часів – 8% вступників.
“У нас майже 3000 тих, хто отримав 200-бальний результат. Але є семеро людей (і це мені здається взагалі фантастикою), які склали всі чотири тести на 200 балів”, – сказала Вакуленко.
Читайте також: НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею — Терехов
Окрім школярів, які перебувають в Україні, НМТ складали й випускники, які тимчасово навчаються за кордоном. Тестування для них організували у 32 країнах. За оцінками УЦОЯО, суттєвої різниці в результатах у “закордонних українців” немає.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: выпускники, нмт, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом по 200 балів у різних тестах набрали три тисячі учасників НМТ".