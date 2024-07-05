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В Украине семь выпускников написали все четыре теста НМТ на 200 баллов

Общество 10:09   05.07.2024
Оксана Горун
В Украине семь выпускников написали все четыре теста НМТ на 200 баллов Скриншот

В целом по 200 баллов в различных тестах набрали три тысячи участников НМТ.

Такие данные сообщила в эфире нацмарафона директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее оценке, радикального ухудшения качества знаний украинских выпускников из-за условий военного времени не случилось. Процент тех, кто не сдал один из тестов НМТ, такой же, каким был на ВНО довоенных времен — 8% поступающих.

«У нас почти 3000 тех, кто получил 200-балльный результат. Но есть семь человек (и это мне кажется вообще фантастикой), сдавших все четыре теста на 200 баллов», — сказала Вакуленко.

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Кроме школьников, находящихся в Украине, НМТ сдавали и выпускники, которые временно учатся за границей. Тестирование для них организовали в 32 странах. По оценкам УЦОКО, существенной разницы в результатах у «заграничных украинцев» нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом по 200 баллов в различных тестах набрали три тысячи участников НМТ".