Спрятала жениха на границе за сидениями авто: харьковчанке грозит тюрьма
Пограничники поймали очередного нарушителя, который, по их оценкам, установил рекорд гибкости. Жениха через границу везла его невеста, за это ей грозит уголовная ответственность, а ему — административная.
«Рекорд по гибкости сегодня побил нарушитель, спрятавшийся в спинке автокресла. Харьковчанка решила скрыть своего жениха за спинками задних сидений «Мерседеса». Чтобы все выглядело максимально правдиво – усадила сзади еще и бабушку с мамой. Такая картина предстала перед пограничным нарядом в пункте пропуска с Румынией», — описала события пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Женщина, видимо, надеялась, что «секретного пассажира» не заметят. Но номер не удался.
«Более того, теперь за попытку незаконного пересечения границы мужчину ждет админответственность, а вот его любимую – уголовная», — подчеркнули в ГПСУ.
Читайте также: Рекордное количество уклонистов поймали пограничники: были жители Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: граница, новости Харькова, уклонист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спрятала жениха на границе за сидениями авто: харьковчанке грозит тюрьма»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поймали очередного нарушителя, который, по их оценкам, установил рекорд гибкости. Жениха через границу везла его невеста, за это ей грозит уголовная ответственность, а ему — административная".