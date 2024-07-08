Спрятала жениха на границе за сидениями авто: харьковчанке грозит тюрьма

Пограничники поймали очередного нарушителя, который, по их оценкам, установил рекорд гибкости. Жениха через границу везла его невеста, за это ей грозит уголовная ответственность, а ему — административная.

«Рекорд по гибкости сегодня побил нарушитель, спрятавшийся в спинке автокресла. Харьковчанка решила скрыть своего жениха за спинками задних сидений «Мерседеса». Чтобы все выглядело максимально правдиво – усадила сзади еще и бабушку с мамой. Такая картина предстала перед пограничным нарядом в пункте пропуска с Румынией», — описала события пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Женщина, видимо, надеялась, что «секретного пассажира» не заметят. Но номер не удался.

«Более того, теперь за попытку незаконного пересечения границы мужчину ждет админответственность, а вот его любимую – уголовная», — подчеркнули в ГПСУ.