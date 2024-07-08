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Сховала нареченого на кордоні за сидіннями авто: харків’янці загрожує в’язниця

Суспільство 09:34   08.07.2024
Оксана Горун
Сховала нареченого на кордоні за сидіннями авто: харків’янці загрожує в’язниця

Прикордонники впіймали чергового порушника, який, за їхніми оцінками, встановив рекорд гнучкості. Нареченого через кордон везла його кохана, за це їй загрожує кримінальна відповідальність, а йому – адміністративна.

“Рекорд із гнучкості сьогодні побив порушник, котрий заховався у спинці автокрісла. Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса. Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією. Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок“, – описала події пресслужба Держприкордонслужби України.

Жінка, певне, сподівалася, що “секретного пасажира” не помітять. Але номер не вдався.

Харків'янка везла нареченого у сидінні авто 2

“Щобільше, тепер за спробу незаконного перетину кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність, а от на його кохану – кримінальна”, – підкреслили в ДПСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники впіймали чергового порушника, який, за їхніми оцінками, встановив рекорд гнучкості. Нареченого через кордон везла його кохана, за це їй загрожує кримінальна відповідальність, а йому – адміністративна".