Сховала нареченого на кордоні за сидіннями авто: харків’янці загрожує в’язниця

Прикордонники впіймали чергового порушника, який, за їхніми оцінками, встановив рекорд гнучкості. Нареченого через кордон везла його кохана, за це їй загрожує кримінальна відповідальність, а йому – адміністративна.

“Рекорд із гнучкості сьогодні побив порушник, котрий заховався у спинці автокрісла. Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса. Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією. Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок“, – описала події пресслужба Держприкордонслужби України.

Жінка, певне, сподівалася, що “секретного пасажира” не помітять. Але номер не вдався.

“Щобільше, тепер за спробу незаконного перетину кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність, а от на його кохану – кримінальна”, – підкреслили в ДПСУ.