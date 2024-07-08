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В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)

Общество 12:16   08.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в Основянском районе коммунальщики устраняют последствия ночных обстрелов.

По данным Харьковского горсовета, коммунальщики убирают обломки, вывозят мусор и закрывают выбитые окна. Кроме этого, специалисты КП «Горсвет» и АО «Харьковоблэнерго» возобновляют электроснабжение.

В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что в Основянском районе зафиксировано падение обломков. Там повреждены несколько частных домов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» пришелся по частному сектору, повреждения получили три дома. Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.

Читайте также: Синегубов о ночном взрыве в Харькове: упали обломки, двое пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в Основянском районе коммунальщики устраняют последствия ночных обстрелов.".