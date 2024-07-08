У Харкові усувають наслідки обстрілу, відновлюють світло (фото)

У Харкові в Основ’янському районі комунальники усувають наслідки нічного обстрілу.

За даними Харківської міськради, комунальники прибирають уламки, вивозять сміття та закривають вибиті вікна. Крім цього, фахівці КП «Міськсвітло» та АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання.

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Основ’янському районі зафіксували падіння уламків. Там пошкоджені декілька приватних будинків.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” припав по приватному сектору, пошкодження отримали три будинки. Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а потім – не знімати роботу захисників неба.