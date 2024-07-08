У Харкові усувають наслідки обстрілу, відновлюють світло (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові в Основ’янському районі комунальники усувають наслідки нічного обстрілу.
За даними Харківської міськради, комунальники прибирають уламки, вивозять сміття та закривають вибиті вікна. Крім цього, фахівці КП «Міськсвітло» та АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання.
В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Основ’янському районі зафіксували падіння уламків. Там пошкоджені декілька приватних будинків.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” припав по приватному сектору, пошкодження отримали три будинки. Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а потім – не знімати роботу захисників неба.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, обстріл, последствия, сінєгубов, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в Основ’янському районі комунальники усувають наслідки нічного обстрілу.".