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Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика

Общество 13:15   09.07.2024
Виктория Яковенко
Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика

10 июля, вероятно, в Харьковской области будут дожди с грозами. Осадки на северо-востоке Украины ожидаются вечером.

Такие погодные явления синоптик Наталья Диденко называет невероятными. Ведь в большинстве областей Украины будет преобладать сухая жаркая погода.

«В ближайшую ночь также локальные дожди возможны в западных областях. Еще немного спасенных дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина», — пишет Диденко.

Температура воздуха 10 июля будет составлять на западе и севере +30+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33, +37, местами +36, +39 градусов.

«В дальнейшем жара усилится. Продолжится долго, но не вечно. Пик жары ожидается 14-17 июля», — прогнозирует синоптик.

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Фото: Наталья Диденко

Читайте также: Без дождей и жарко. Какой будет погода 9 июля в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля, вероятно, в Харьковской области будут дожди с грозами. Осадки на северо-востоке Украины ожидаются вечером.".