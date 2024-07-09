Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика

10 июля, вероятно, в Харьковской области будут дожди с грозами. Осадки на северо-востоке Украины ожидаются вечером.

Такие погодные явления синоптик Наталья Диденко называет невероятными. Ведь в большинстве областей Украины будет преобладать сухая жаркая погода.

«В ближайшую ночь также локальные дожди возможны в западных областях. Еще немного спасенных дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина», — пишет Диденко.

Температура воздуха 10 июля будет составлять на западе и севере +30+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33, +37, местами +36, +39 градусов.

«В дальнейшем жара усилится. Продолжится долго, но не вечно. Пик жары ожидается 14-17 июля», — прогнозирует синоптик.