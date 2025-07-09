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Припекает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 июля

Погода 21:22   09.07.2025
Оксана Горун
Припекает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 июля

10 июля в Харькове ожидается ясная погода, ветер будет достаточно сильным, но при этом сохранится жара.

Прогноз опубликовал региональный центр по гидрометеорологии.

Специалисты сообщили, что 10 июля в Харькове не будет осадков. Ветер — 7-12 м/с. Температура воздуха ожидается: ночью 21 – 23°, днем ​​35 – 37°.

В области ветер будет с порывами до 15-20 м/с. При этом температура воздуха ночью 19 – 24°, днем ​​33 – 38°.

Отметим, жара на Харьковщине уже бьет рекорды. Медики и полиция напомнили основные правила поведения в такую погоду. Из-за высокой пожароопасности в Харьковской области уже запретили посещать леса. А «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 21:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля в Харькове ожидается ясная погода, ветер будет достаточно сильным, но при этом сохранится жара".