Припікає: прогноз погоди в Харкові та області на 10 липня

10 липня в Харкові очікується ясна погода, вітер буде досить сильним, але при цьому утримається спека.

Прогноз опублікував регіональний центр із гідрометеорології.

Фахівці повідомили, що 10 липня в Харкові не буде опадів. Вітер – 7-12 м/с. Температура повітря очікується: вночі 21 – 23°, вдень 35 – 37°.

В області буде вітер з поривами до 15-20 м/с. При цьому температура повітря вночі 19 – 24 °, вдень 33 – 38 °.

Зазначимо, що спека на Харківщині вже б’є рекорди. Медики та поліція нагадали основні правила поведінки в таку погоду. Через високу пожежну небезпеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси. А “Харківзеленбуд” звернувся до городян з проханням не ходити по газонах.