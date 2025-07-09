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Припікає: прогноз погоди в Харкові та області на 10 липня

Погода 21:22   09.07.2025
Оксана Горун
Припікає: прогноз погоди в Харкові та області на 10 липня

10 липня в Харкові очікується ясна погода, вітер буде досить сильним, але при цьому утримається спека.

Прогноз опублікував регіональний центр із гідрометеорології.

Фахівці повідомили, що 10 липня в Харкові не буде опадів. Вітер – 7-12 м/с. Температура повітря очікується: вночі 21 – 23°, вдень 35 – 37°.

В області буде вітер з поривами до 15-20 м/с. При цьому температура повітря вночі 19 – 24 °, вдень 33 – 38 °.

Зазначимо, що спека на Харківщині вже б’є рекорди. Медики та поліція нагадали основні правила поведінки в таку погоду. Через високу пожежну небезпеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси. А Харківзеленбуд” звернувся до городян з проханням не ходити по газонах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 21:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня в Харкові очікується ясна погода, вітер буде досить сильним, але при цьому утримається спека".