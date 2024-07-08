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Без дождей и жарко. Какой будет погода 9 июля в Харькове и области

Погода 20:34   08.07.2024
Оксана Якушко
Без дождей и жарко. Какой будет погода 9 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 9 июля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью в восточных районах области кратковременный дождь, местами гроза ⛈️; на остальной территории области без существенных осадков.

Днем без существенных осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем ​​32 — 37°.

По городу: Без осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 20°, днем ​​33 — 35°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 июля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".