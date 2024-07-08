Без дождей и жарко. Какой будет погода 9 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 9 июля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью в восточных районах области кратковременный дождь, местами гроза ⛈️; на остальной территории области без существенных осадков.

Днем без существенных осадков ☀️.

Ветер восточный ⬅️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем ​​32 — 37°.

По городу: Без осадков ☀️.

Ветер восточный ⬅️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 18 — 20°, днем ​​33 — 35°.