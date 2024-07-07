До +37º днем: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует усиление и без того не малой жары в Харькове и регионе.
По данным синоптиков, 8 июля в Харьковской области температура воздуха ночью будет 16 — 21º, а днем достигнет 32 — 37º. В Харькове будет немного «прохладнее»: ночью 17 — 19º, днем 33 — 35º. При этом днем возможен небольшой кратковременный дождь, а по области местами гроза.
Ранее в гидрометцентре предупредили: в Харьков идет чрезвычайная жара. Температура воздуха днем может достигать 40 — 41°. Такие же не радужные прогнозы дает синоптик Наталья Диденко для всей Украины.
«Идет в Украину сильная жара, да еще и надолго. Поэтому все же следует подготовиться более тщательно коммунальным службам, дорожным, пожарным, спасательным, как всегда энергетикам, офисному руководству, водителям частным и государственным, человеческим и ветеринарным клиникам, всем, кто страдает и может страдать от такой необычайной жары. Ведь столбики термометров будут достигать +33 — +39 градусов, иногда +40 и выше. Да еще и довольно продолжительное время», — отметила Диденко в своем telegram-канале.
Она дала советы, как вести себя в такую погоду, чтобы обезопаситься.
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«Все простые правила мы знаем: запас воды, «пшикалки» с водой в сумке или машине, валидол или корвалмент, влажная салфетка на затылок, тень, натуральные светлые ткани на себе, одежда свободного кроя, веер, меньше кофе, алкоголя, жирной тяжелой еды, сквозняки, ОЧЕНЬ тщательно мыть овощи и фрукты, отдавать предпочтение термически обработанным продуктам, если вы не дома, прикрывать голову, подумать об уличных животных и птицах, вынести мисочки или старые миски с водой, заботиться о старших людях и т.д. Ну, и лучший вариант, если есть возможность – перебраться на этот период куда-то поближе к природе, лесу, реке, пруду, на травке», — порекомендовала синоптик.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 20:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует усиление и без того не малой жары в Харькове и регионе".