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Чрезвычайная жара придет в Харьков на неделе — Гидрометцентр

Общество 13:01   07.07.2024
Оксана Горун
Чрезвычайная жара придет в Харьков на неделе — Гидрометцентр Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что жара, которая уже установила температурные рекорды на этой неделе, на следующей только усугубится.

«В связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки, на следующей неделе в Харьковской области будет наблюдаться жаркая погода. В течение всего периода ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха днем ​​35 — 38°, местами чрезвычайная жара — 40 — 41°!» — сообщили синоптики.

Они предупредили, что такие погодные условия могут негативно повлиять на самочувствие людей, а также усложнить работу коммунальных служб и энергетических предприятий.

Ранее Патрульная полиция Харьковской области дала жителям региона рекомендации, как вести себя в жару, чтобы избежать эксцессов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что жара, которая уже установила температурные рекорды на этой неделе, на следующей только усугубится".