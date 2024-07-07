Чрезвычайная жара придет в Харьков на неделе — Гидрометцентр
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что жара, которая уже установила температурные рекорды на этой неделе, на следующей только усугубится.
«В связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки, на следующей неделе в Харьковской области будет наблюдаться жаркая погода. В течение всего периода ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха днем 35 — 38°, местами чрезвычайная жара — 40 — 41°!» — сообщили синоптики.
Они предупредили, что такие погодные условия могут негативно повлиять на самочувствие людей, а также усложнить работу коммунальных служб и энергетических предприятий.
Ранее Патрульная полиция Харьковской области дала жителям региона рекомендации, как вести себя в жару, чтобы избежать эксцессов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 13:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что жара, которая уже установила температурные рекорды на этой неделе, на следующей только усугубится".