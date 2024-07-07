Чрезвычайная жара придет в Харьков на неделе — Гидрометцентр

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что жара, которая уже установила температурные рекорды на этой неделе, на следующей только усугубится.

«В связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки, на следующей неделе в Харьковской области будет наблюдаться жаркая погода. В течение всего периода ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха днем ​​35 — 38°, местами чрезвычайная жара — 40 — 41°!» — сообщили синоптики.

Они предупредили, что такие погодные условия могут негативно повлиять на самочувствие людей, а также усложнить работу коммунальных служб и энергетических предприятий.

Ранее Патрульная полиция Харьковской области дала жителям региона рекомендации, как вести себя в жару, чтобы избежать эксцессов.