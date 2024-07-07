Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що спека, яка вже встановила температурні рекорди цього тижня, наступного лише погіршиться.

“У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня у Харківській області спостерігатиметься жарка погода. Впродовж всього періоду очікується сильна спека з максимальними температурами повітря вдень 35 – 38°, місцями надзвичайна спека 40 – 41°!” – повідомили синоптики.

Вони попередили, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на здоров’я людей, а також ускладнити роботу комунальних служб та енергетичних підприємств.

Раніше Патрульна поліція Харківської області дала жителям регіону рекомендації, як поводитись у спеку, щоб уникнути ексцесів.