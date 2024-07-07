Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що спека, яка вже встановила температурні рекорди цього тижня, наступного лише погіршиться.
“У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня у Харківській області спостерігатиметься жарка погода. Впродовж всього періоду очікується сильна спека з максимальними температурами повітря вдень 35 – 38°, місцями надзвичайна спека 40 – 41°!” – повідомили синоптики.
Вони попередили, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на здоров’я людей, а також ускладнити роботу комунальних служб та енергетичних підприємств.
Раніше Патрульна поліція Харківської області дала жителям регіону рекомендації, як поводитись у спеку, щоб уникнути ексцесів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жара, новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 13:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що спека, яка вже встановила температурні рекорди цього тижня, наступного лише погіршиться".