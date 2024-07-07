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Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр

Суспільство 13:01   07.07.2024
Оксана Горун
Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що спека, яка вже встановила температурні рекорди цього тижня, наступного лише погіршиться.

“У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня у Харківській області спостерігатиметься жарка погода. Впродовж всього періоду очікується сильна спека з максимальними температурами повітря вдень 35 – 38°, місцями надзвичайна спека 40 – 41°!” – повідомили синоптики.

Вони попередили, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на здоров’я людей, а також ускладнити роботу комунальних служб та енергетичних підприємств.

Раніше Патрульна поліція Харківської області дала жителям регіону рекомендації, як поводитись у спеку, щоб уникнути ексцесів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що спека, яка вже встановила температурні рекорди цього тижня, наступного лише погіршиться".