До +37º вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології прогнозує посилення і без того значної спеки в Харкові та регіоні.

За даними синоптиків, 8 липня в Харківській області температура повітря вночі буде 16 – 21º, а вдень досягне 32 – 37º. У Харкові буде трохи “прохолодніше”: вночі 17 – 19º, вдень 33 – 35º. Удень можливий невеликий короткочасний дощ, а по області місцями гроза.

Раніше в гідрометцентрі попередили: до Харкова йде надзвичайна спека. Температура повітря вдень може сягнути 40 – 41 °. Такі самі не райдужні прогнози дає синоптикиня Наталка Діденко для всієї України.

“Йде в Україну сильна спека та ще й надовго. Тому все ж варто підготуватися ретельніше комунальним службам, дорожнім, пожежним, рятувальним, як завжди енергетикам, офісному керівництву, водіям приватним і державним, людським і ветеринарним клінікам, усім, хто потерпає і може потерпати від такої надзвичайної спеки. Адже стовпчики термометрів досягатимуть +33+39 градусів, подекуди +40 і вище. Та ще й досить тривалий час”, – написала Діденко у своєму телеграм-каналі.

Вона дала поради, як поводитися в таку погоду, щоб убезпечитися.

“Усі прості правила ми ніби знаємо – запас води, “пшикалки” з водою у сумці чи машині, валідол чи корвалмент, волога серветка на потилицю, тінь, натуральні світлі тканини на собі, одежа вільного крою, віяло, менше кави, алкоголю, жирної важкої їжі, протяги, ДУЖЕ ретельно мити овочі та фрукти, надавати перевагу термічно обробленим продуктам, якщо ви не вдома, прикривати голову, подумати про вуличних тварин та птахів, повиносити мисочки чи старі миски з водою, дбати уважно про старших людей тощо… Ну, й кращий варіант, якщо є можливість – перебратися на цей період кудись ближче до природи, лісу, річки, ставка, на травичку“, – порекомендувала синоптик.