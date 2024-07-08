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Без дощів і спекотно. Якою буде погода 9 липня у Харкові та області

Погода 20:34   08.07.2024
Оксана Якушко
Без дощів і спекотно. Якою буде погода 9 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 9 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі у східних районах області невеликий короткочасний дощ, місцями гроза ⛈️; на решті території області без істотних опадів.

Вдень без істотних опадів ☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 21°, вдень 32 – 37°.

По місту: Без істотних опадів ☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 20°, вдень 33 – 35°.

Читайте також: До +37º вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".