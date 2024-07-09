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Пік спеки в Україні очікується 14-17липня: прогноз синоптикині

Суспільство 13:15   09.07.2024
Вікторія Яковенко
Пік спеки в Україні очікується 14-17липня: прогноз синоптикині

10 липня, ймовірно, на Харківщині будуть дощі з грозами. Опади на північному сході України очікуються ввечері.

Такі погодні явища наразі синоптикиня Наталка Діденко називає неймовірними. Адже в більшості областей України переважатиме суха спекотна погода.

«Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина», – пише Діденко.

Температура повітря 10 липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33, +37, місцями +36, +39 градусів.

«Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно. Пік спеки очікується 14-17 липня», – прогнозує синоптикиня.

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Фото: Наталка Діденко

Читайте також: Без дощів і спекотно. Якою буде погода 9 липня у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня, ймовірно, на Харківщині будуть дощі з грозами. Опади на північному сході України очікуються ввечері.".