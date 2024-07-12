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Часть Харькова в понедельник останется без газа: адреса

Общество 07:40   12.07.2024
Виктория Яковенко
Часть Харькова в понедельник останется без газа: адреса

15 июля у потребителей части Шевченковского и Киевского районов Харькова отключат газоснабжение.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в этот день специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления.

Газовики назвали адреса, где отключат голубое топливо:

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скриншот

Специалисты просят потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля у потребителей части Шевченковского и Киевского районов Харькова отключат газоснабжение.".