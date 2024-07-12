Часть Харькова в понедельник останется без газа: адреса

15 июля у потребителей части Шевченковского и Киевского районов Харькова отключат газоснабжение.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в этот день специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления.

Газовики назвали адреса, где отключат голубое топливо:

Специалисты просят потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.