Часть Харькова в понедельник останется без газа: адреса
15 июля у потребителей части Шевченковского и Киевского районов Харькова отключат газоснабжение.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в этот день специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления.
Газовики назвали адреса, где отключат голубое топливо:
Специалисты просят потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 07:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля у потребителей части Шевченковского и Киевского районов Харькова отключат газоснабжение.".