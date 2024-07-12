Частина Харкова у понеділок залишиться без газу: адреси

15 липня у споживачів частини Шевченківського та Київського районів Харкова відключать газопостачання.

Як повідомили в Харківській міській філії «Газмережі», у цей день фахівці проводити ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі середнього тиску.

Газовики назвали адреси, де відключать блакитне паливо:

Фахівці просять споживачів бути обачними і перекрити крани перед газовими приладами.