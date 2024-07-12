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Частина Харкова у понеділок залишиться без газу: адреси

Суспільство 07:40   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Частина Харкова у понеділок залишиться без газу: адреси

15 липня у споживачів частини Шевченківського та Київського районів Харкова відключать газопостачання.

Як повідомили в Харківській міській філії «Газмережі», у цей день фахівці проводити ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі середнього тиску.

Газовики назвали адреси, де відключать блакитне паливо:

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Фахівці просять споживачів бути обачними і перекрити крани перед газовими приладами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня у споживачів частини Шевченківського та Київського районів Харкова відключать газопостачання.".