Частина Харкова у понеділок залишиться без газу: адреси
15 липня у споживачів частини Шевченківського та Київського районів Харкова відключать газопостачання.
Як повідомили в Харківській міській філії «Газмережі», у цей день фахівці проводити ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі середнього тиску.
Газовики назвали адреси, де відключать блакитне паливо:
Фахівці просять споживачів бути обачними і перекрити крани перед газовими приладами.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 07:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня у споживачів частини Шевченківського та Київського районів Харкова відключать газопостачання.".