Дети из Харькова поедут отдыхать и оздоравливаться в Одессу

Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с мэром Одессы Геннадием Трухановым по организации отдыха детей из Харькова, сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение поддержали сегодня, 12 июля, на сессии Одесского горсовета. Терехов поблагодарил одесского коллегу за сотрудничество и помощь в организации проекта, направленного на поддержку детей из Харькова.

В течение августа на отдых в Одессу планируют отправить несколько сотен юных харьковчан в возрасте от 8 до 15 лет, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Это касается семей из КП «Харьковский метрополитен», КП «Дорожремстрой», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал», КП «Харьковблагоустройство» и т.д.

Оздоровление будет организовано в три смены. Отправку детей на отдых организует Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.

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