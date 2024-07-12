Дети из Харькова поедут отдыхать и оздоравливаться в Одессу
Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с мэром Одессы Геннадием Трухановым по организации отдыха детей из Харькова, сообщает пресс-служба горсовета.
Соответствующее решение поддержали сегодня, 12 июля, на сессии Одесского горсовета. Терехов поблагодарил одесского коллегу за сотрудничество и помощь в организации проекта, направленного на поддержку детей из Харькова.
В течение августа на отдых в Одессу планируют отправить несколько сотен юных харьковчан в возрасте от 8 до 15 лет, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Это касается семей из КП «Харьковский метрополитен», КП «Дорожремстрой», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал», КП «Харьковблагоустройство» и т.д.
Оздоровление будет организовано в три смены. Отправку детей на отдых организует Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, Одесса, отдых, Труханов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 14:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с мэром Одессы Геннадием Трухановым по организации отдыха детей из Харькова, сообщает пресс-служба горсовета.".