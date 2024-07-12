Діти з Харкова поїдуть відпочивати до Одеси

Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з мером Одеси Геннадієм Трухановим щодо організації відпочинку дітей із Харкова, повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення підтримали сьогодні, 12 липня, на сесії Одеської міської ради. Зі свого боку Ігор Терехов подякував одеському колезі за співпрацю та допомогу в організації проєкту, спрямованого на підтримку дітей з Харкова.

Протягом серпня на відпочинок до Одеси планують відправити кількасот юних харків’ян віком від 8 до 15 років, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Зокрема, це стосується сімей з КП «Харківський метрополітен», КП «Шляхрембуд», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», КП «Харківблагоустрій» та ін.

Оздоровлення буде організоване в три зміни. Відправлення дітей на відпочинок організовує Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.