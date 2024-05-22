36 млн грн для захисників Харкова виділили з бюджету Одеси
Харківська міськрада повідомила про рішення колег-одеситів підтримати фінансово Сили оборони, які відбивають наступ РФ у районі Харкова.
“Депутатський корпус Одеської міської ради сьогодні, 22 травня, одностайно підтримав рішення про виділення майже 36 млн грн на підтримку сил оборони на Харківському напрямку.Ці кошти підуть на закупівлю дронів та систем РЕБ для військових підрозділів, які захищають Харківську область”, – повідомила пресслужба мерії.
Під час сесії Одеської міськради до депутатів звернувся мер Харкова Ігор Терехов.
“Ми щодня перераховуємо кошти нашим військовим частинам, бо ситуація на фронті вкрай нелегка. 10 травня ворог почав новий наступ на Харківщину, і зараз наші славетні захисники в ході важких боїв ціною здоровʼя і життя стримують його і не дають просунутися далі, вглиб регіону. Я добре розумію, що Одеса теж сьогодні переживає багато горя і втрат через терористичні дії росії, тому я дуже дякую всім вам, одеситам, за цю надважливу допомогу нашим воїнам”, – цитує Терехова пресслужба.
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Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті також готують місця для розміщення мешканців Харківщини, яких евакуювали з-під обстрілів. За словами Труханова, перш ніж виділити допомогу військовим на Харківщині, він дізнався про потреби від Терехова та командувача оперативно-тактичного угрупування військ “Харків” Михайла Драпатого.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, допомога, міськрада, наступ, Одесса, терехов, Труханов;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада повідомила про рішення колег-одеситів підтримати фінансово Сили оборони, які відбивають наступ РФ у районі Харкова".