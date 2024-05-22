Сьогодні росіяни вже двічі намагалися наступати в бік Липців – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 10:30 22 травня.

“На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено”, – поінформували в Генштабі.

Там також уточнили дані щодо втрат ворога на Харківському напрямку. За добу вони склали понад 220 осіб та 32 одиниці озброєння й техніки.

“З них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати та міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника”, – перерахували в ГШ.

Також атаки продовжуються на Куп’янському напрямку. Просто зараз Сили оборони відбивають п’ять штурмів: у районах Синьківки, Берестового, Невського та Макіївки.

“Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів”, – зазначили в Генштабі.