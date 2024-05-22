Сегодня россияне уже дважды пытались наступать в сторону Липцев — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:30 22 мая.

«На Харьковском направлении с начала суток уже прошли две неудачные попытки захватчиков атаковать район села Липцы. Потери позиций не допущены», — проинформировали в Генштабе.

Там также уточнили данные о потерях врага на Харьковском направлении. За сутки они составили более 220 человек и 32 единицы вооружения и техники.

«Из них уничтожены танк, бронированная машина, четыре орудия и миномета, девять БпЛА и шесть единиц автомобильной техники противника», — перечислили в ГШ.

Также атаки продолжаются на Купянском направлении. Прямо сейчас Силы обороны отбивают пять штурмов: в районах Синьковки, Берестово, Невского и Макеевки.

«Ситуация контролируемая. Враг несет потери. Так, в частности, неподалеку от Берестово уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера оккупантов», — отметили в Генштабе.