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Сегодня россияне уже дважды пытались наступать в сторону Липцев — Генштаб

Происшествия 11:38   22.05.2024
Оксана Горун
Сегодня россияне уже дважды пытались наступать в сторону Липцев — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:30 22 мая.

«На Харьковском направлении с начала суток уже прошли две неудачные попытки захватчиков атаковать район села Липцы. Потери позиций не допущены», — проинформировали в Генштабе.

Там также уточнили данные о потерях врага на Харьковском направлении. За сутки они составили более 220 человек и 32 единицы вооружения и техники.

«Из них уничтожены танк, бронированная машина, четыре орудия и миномета, девять БпЛА и шесть единиц автомобильной техники противника», — перечислили в ГШ.

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Также атаки продолжаются на Купянском направлении. Прямо сейчас Силы обороны отбивают пять штурмов: в районах Синьковки, Берестово, Невского и Макеевки.

«Ситуация контролируемая. Враг несет потери. Так, в частности, неподалеку от Берестово уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера оккупантов», — отметили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:30 22 мая".