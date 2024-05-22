36 млн грн для защитников Харькова выделили из бюджета Одессы
Харьковский горсовет сообщил о решении коллег-одесситов поддержать финансово Силы обороны, которые отбивают наступление РФ в районе Харькова.
«Депутатский корпус Одесского городского совета сегодня, 22 мая, единогласно поддержал решение о выделении почти 36 млн грн в поддержку Сил обороны на Харьковском направлении. Эти средства пойдут на закупку дронов и систем РЭБ для военных подразделений, защищающих Харьковскую область», — сообщила пресс-служба мэрии.
Во время сессии Одесского горсовета к депутатам обратился мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы каждый день перечисляем средства нашим воинским частям, потому что ситуация на фронте крайне нелегкая. 10 мая враг начал новое наступление на Харьковщину, и сейчас наши славные защитники в ходе тяжелых боев ценой здоровья и жизни сдерживают его и не дают продвинуться дальше, вглубь региона. Я хорошо понимаю, что Одесса тоже сегодня переживает много горя и потерь из-за террористических действий россии, поэтому я очень благодарю всех вас, одесситов, за эту сверхважную помощь нашим воинам», — цитирует Терехова пресс-служба.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе также готовят места для размещения жителей Харьковщины, которых эвакуируют из-под обстрелов. По словам Труханова, прежде, чем выделить помощь военным на Харьковщине, он узнал о потребностях от Терехова и командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаила Драпатого.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: война, допомога, міськрада, наступ, наступление, Одесса, помощь, терехов, Труханов;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет сообщил о решении коллег-одесситов поддержать финансово Силы обороны, которые отбивают наступление РФ в районе Харькова".