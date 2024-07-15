Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля

Во вторник, 16 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. По области местами град.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — 35 — 37, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 33 — 38.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами шквал — 15 — 20 м/с.