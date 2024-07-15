Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня

У вівторок, 16 липня, у Харкові та області вночі без опадів, удень пройде короткочасний дощ із грозою. По області місцями град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 21 до 23 градусів, вдень – 35 – 37, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 19 до 24 градусів, вдень – 33 – 38.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с, вдень по області місцями шквал – 15 – 20 м/с.